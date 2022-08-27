Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года вербует украинских граждан, которые часто приезжают в Россию. Об этом 27 августа сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

«Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Они заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», — рассказал собеседник.

По его словам, вербовка ведется с помощью шантажа. Его применяют против таксистов, перевозчиков и людей, навещающих в России родственников, а также граждан, пересекающих границу.

«Говорят так: «Если ты не помогаешь Украине, значит, закрываем въезд на пять лет». Или просто грозят сжечь машину. Люди вынужденно дают подписку о сотрудничестве», — заявил источник.

Эту информацию подтвердил задержанный весной житель Херсонской области Сергей Дьячук. Он рассказал, что украинские пограничники завербовали его в 2018 году, чтобы он фотографировал и передавал передвижения по Крыму и следил за Джанкойским КПП.

Ранее 26 августа «Известия» узнали, что сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) передавали координаты вооруженным силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов. Двое задержанных мужчин рассказали, что скидывали координаты и фотографии неизвестным им лицам.

Ранее, 18 августа, российские силовики задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

Днем ранее в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии ВСУ. Мужчины передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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