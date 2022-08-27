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Посол Анголы предрек удар по экономике ЕС в случае закупки газа из Африки

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Стоимость импорта газа из стран Африки взамен российскому обойдется европейским странам дороже из-за его более высокой стоимости. Это негативно скажется на финансовом положении Евросоюза (ЕС), заявил в субботу, 27 августа, посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.

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«Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России», — поделился мнением дипломат в беседе с «РИА Новости».

При этом да Силва Кунья напомнил, что западные страны «свободны и вольны» проводить переговоры с теми, кто пожелает экспортировать им газ.

«Мы слышали заявление немецкого канцлера (Олафа Шольца. — Ред.) о том, что необходимо работать над проектом газопровода через Иберийский полуостров, в частности, чтобы он шел через Португалию и оттуда распределялся по странам Европы. <…> Но неизвестно, сколько пройдет времени, пока этот проект с бумаги перейдет в плоскость реализации, и какая будет ситуация в Европе», — добавил Кунья.

24 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Олаф Шольц подписали пятилетнее водородное соглашение в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на восточном побережье с богатым потенциалом ветроэнергетики. Страны обязуются создать «трансатлантическую цепочку поставок водорода задолго до 2030 года, чтобы первые поставки осуществить в 2025 году».

О намерении заменить российский газ СПГ из Канады еще в конце июня писала Die Welt. Издание узнало, что Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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