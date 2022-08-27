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В Красноярске начали поиски пропавшего 12-летнего мальчика
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В Красноярске начали поиски пропавшего 12-летнего мальчика

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Фото: t.me/mvd_24
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Отряд спасателей, состоящий из сотрудников правоохранительных органов и волонтеров, занимается поиском пропавшего 26 августа 12-летнего мальчика в Красноярске. В пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю 27 августа пояснили, что ребенок сам ушел из дома и не вернулся.

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«Вечером 26 августа в отдел полиции 10-го МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от жительницы Советского района о том, что ее 12-летний сын ушел из дома и до настоящего момента не вернулся. Со слов родителей, ранее мальчик уже уходил из дома, но они находили его собственными силами», — рассказали ТАСС в ведомстве.

К настоящему моменту члены поисковых групп разослали ориентировку всем наружным нарядам Красноярска.

21 августа с территории детского лагеря в Рязанской области пропали двое подростков: 14-летний мальчик и 16-летняя девочка.

19 августа в Новосергиевском районе Оренбургской области на песке и земле в районе поиска были обнаружены следы детских ног и ладоней предположительно исчезнувшего больше месяца назад шестилетнего Ярослава.

Тщательно отрабатывается версия, основанная на найденных ранее отпечатках неизвестного пока человека.

Ярослав пропал в Ахмерово 24 июля. Через три дня обнаружили первые следы. На 10-й день операции мальчика искали более 100 полицейских и 16 служебных собак. 12 августа штаб поисковой операции перенесли в деревню Судьбаровку. 14 августа «ОренСпас» решил свернуть регулярное место координации.

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