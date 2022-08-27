Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в пятницу, 26 августа, опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с допросом военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, киевский режим просто бросает своих же граждан «на убой» маленькими группами.

На записи пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование.

«Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье» — написал Кадыров.

Он также указал на отсутствие у сдавшихся граждан какой-либо идеологии, в которую они бы всерьез верили, так как в ином случае они не стали бы столь охотно отвечать на все вопросы. Чеченский лидер также сравнил военных с хомячками, которые на передовой зарылись в землю и обреченно ждут плена.

24 августа в колонке для американской газеты The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински назвал важнейшей проблемой для Киева состояние личного состава его солдат, так как союзные страны Запада не в силах «наделать новых украинцев».

За день до этого один из сражающихся на херсонском направлении украинских военных рассказал, что некоторые его сослуживцы не выдерживают огневой мощи российской армии и дезертируют, позволяя Вооруженным силам РФ занимать новые позиции. По его словам, иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения, оголяя участки длиной в километры.

До этого, 17 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат. Он отметил, что укомплектованность бригады личным составом составляет менее 50%.

Еще 31 мая в вашингтонском Атлантическом совете пришли к выводу, что поддерживать боевой дух украинских военных в случае продолжающихся артиллерийских обстрелов будет крайне затруднительно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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