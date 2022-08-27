Реклама
Прямой эфир
Мир
Военнопленные ВСУ рассказали о расположении их сил и вооружении
Мир
В Индии сообщили о переговорах GAIL с «Газпромом» по поставкам газа
Мир
В Британии высмеяли идею использовать аккумуляторы от авто против энергокризиса
Мир
Пушков назвал «идиотами» желающих развязать ядерную войну с РФ американцев
Мир
Помощник главы МВД ЛНР сообщил о совершенном на него покушении
Мир
В США сообщили о закупке европейцами одеял с подогревом в преддверии зимы
Мир
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Архангельской области
Мир
В США пять человек пострадали при взрыве лодки
Мир
Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом на юге Казахстана
Общество
В Красноярске начали поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в Петербурге

В Совбезе назвали четыре условия применения ядерного оружия со стороны РФ

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При возникновении угрозы безопасности России Москва имеет право применить свое тактическое ядерное оружие. Условий, которые позволили бы это сделать, всего четыре, рассказал 26 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французской программе LCI.

Не стреляй, убьет: как ГД предупредила мир о ядерной катастрофе
И прислушаются ли к российским депутатам на Западе

По словам политика, у России есть документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», в 19 пункте которого как раз и перечислены основания для нанесения удара ядерным оружием. Однако за всю историю до настоящего момента включительно Москва ни разу не применила его или оружие с обедненным ураном.

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — заявил Медведев.

Он также указал на то, что страны — члены НАТО активно подобное оружие применяли в Югославии и Ираке.

27 августа сенатор Алексей Пушков назвал «клиническими идиотами» американских политиков, которые выражают желание развязать ядерную войну с Россией.

Таким образом он прокомментировал видео стримера из Соединенных Штатов, на котором тот в игре-симуляции планировал ядерным ударом «уничтожить» Россию, но не смог найти страну на глобусе и отправил ракеты на США.

Ранее десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившая в Нью-Йорке с 1 по 26 августа завершилась без единого соглашения стран о содержании итогового документа. Тогда же заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022