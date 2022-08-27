В Совбезе назвали четыре условия применения ядерного оружия со стороны РФ
При возникновении угрозы безопасности России Москва имеет право применить свое тактическое ядерное оружие. Условий, которые позволили бы это сделать, всего четыре, рассказал 26 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французской программе LCI.
По словам политика, у России есть документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», в 19 пункте которого как раз и перечислены основания для нанесения удара ядерным оружием. Однако за всю историю до настоящего момента включительно Москва ни разу не применила его или оружие с обедненным ураном.
«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — заявил Медведев.
Он также указал на то, что страны — члены НАТО активно подобное оружие применяли в Югославии и Ираке.
27 августа сенатор Алексей Пушков назвал «клиническими идиотами» американских политиков, которые выражают желание развязать ядерную войну с Россией.
Таким образом он прокомментировал видео стримера из Соединенных Штатов, на котором тот в игре-симуляции планировал ядерным ударом «уничтожить» Россию, но не смог найти страну на глобусе и отправил ракеты на США.
Ранее десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившая в Нью-Йорке с 1 по 26 августа завершилась без единого соглашения стран о содержании итогового документа. Тогда же заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта.