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В МЧС дали советы по взаимодействию с агрессивными собаками

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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При столкновении с собаками, которые готовятся напасть, следует предпринять несколько мер во избежание проявления агрессии. Если атака всё же привела к укусам, необходимо обратиться в ближайший травмпункт. МЧС России в субботу, 27 августа, на своем сайте опубликовало памятку по взаимодействию с бродячими животными.

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«Встретив агрессивно настроенную собаку, остановитесь и твердым голосом отдайте команды типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Уйди» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность», — говорится в рекомендациях.

При этом может также сработать имитация подъема с земли условного предмета и бросок в сторону агрессивно настроенных собак. Руку же необходимо по возможности обмотать плащом или пиджаком, параллельно отступая в укрытие, добавили в ведомстве.

Если собака всё же укусила, нужно тщательно промыть район укуса перекисью водорода или обильным количеством воды, а саму рану смазать йодом и наложить чистую повязку. Затем заявить о случившемся в полицию и санитарные службы.

15 августа в Кукморском районе Татарстана бродячая собака покусала троих детей. Пятилетняя девочка была госпитализирована со скальпированными ранами лица. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случившегося.

11 августа поступила информация, что с начала 2022 года в Иркутской области 115 детей пострадали от нападения бездомных собак.

В некоторых случаях на детей нападали целые стаи бродячих псов. Такие случаи зарегистрированы в Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте и Иркутске. Омбудсмен призывает учить детей, как обходить скопления собак и как вести себя в случае нападения.

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