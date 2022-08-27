Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские неонацисты 26 августа совершили обстрел города Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Всего боевики выпустили 10 ракет типа M31 GMLRS, отмечает ведомство.

В результате удара националистов были повреждены четыре многоквартирных дома, а также разрушена гостиница «Донбасс».

Информация о пострадавших в результате обстрела граждан не уточнялась.

9 августа глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские неонацисты намеренно бьют по гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики (ЛНР), чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Пасечник также добавил, что всем пострадавшим от действий боевиков мирным жителям оказывается необходимая помощь, а поврежденные объекты восстанавливаются.

6 августа украинские радикалы совершили обстрел жилого квартала в городе Алчевск в ЛНР из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара был поврежден один из жилых домов, пострадавшим жильцам была оказана медицинская помощь.

1 августа боевики ударили по Стаханову ракетами из РСЗО HIMARS. Информация об ущербе и пострадавших при этом не сообщалась.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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