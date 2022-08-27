Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Архангельской области

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в поселке Советском Архангельской области в ночь на 27 августа.

По нашей информации, пожар случился в доме на улице Южной. Возгорание пришлось на дом площадью около 60 кв. м, а потом огонь перешел на баню.

К тушению огня привлекались три спецмашины МЧС и 12 человек личного состава. Причины возгорания выясняются.

26 августа при пожаре в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы погиб человек. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 32 кв. м. С 11-го этажа спасены пять человек, в том числе ребенок.