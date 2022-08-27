Замгенсека ООН призвала к скорейшим переговорам о сменяющем ДСНВ соглашении

Россия и США как можно скорее должны начать переговоры о новом соглашении, которое сменит Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), призвала заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу 26 августа.

«Известно, что договор действителен до 2026 года. Поэтому им нужно договориться как минимум до истечения срока действия документа, иначе не останется никаких ограничений», — сказала она на пресс-конференции по итогам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Она также выразила разочарование тем, что участники конференции не смогли принять итоговый документ из-за расхождения позиций сторон.

«Я разочарована итогом. Что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ через консенсус», — добавила она.

Накамицу уточнила, что достичь договоренности страны-участницы конференции не смогли из-за вопросов по конфликту вокруг Украины.

Ранее в этот день результаты конференции ДНЯО прокомментировал заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов. Он отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживых заявлений по Украине. По словам Белоусова, в итоговом коммюнике могла быть отражена общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедший обзорный цикл оказали серьезное влияние на основные положения соглашения.

Председатель заключительного заседания Десятой конференции по ДНЯО, проходившей в Нью-Йорке при ООН с 1 по 26 августа, Густаво Злаувинен заявил ранее, что ее участники не пришли к единому соглашению о содержании итогового документа. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

Со своей стороны США также высказали сожаление об отсутствии итогового документа конференции. Об этом сообщил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

В ходе Десятой конференции оживленные споры участников вызвали вопросы об обязательствах ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст итогового документа положений о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Девятая конференция по ДНЯО в 2015 году также завершилась без итогового документа. Этому помешала позиция США и некоторых союзников о перспективе создания свободной от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке.

Итоговые документы конференции до 1995 года продлевали действие ДНЯО на пять лет. После договор был продлен бессрочно. Нынешние документы-декларации юридической силы не имеют.