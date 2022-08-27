Реклама
Прямой эфир
Мир
«Известия» показали кадры с последствиями обстрела Донецка ракетами натовского калибра
Мир
Замгенсека ООН призвала к скорейшим переговорам о сменяющем ДСНВ соглашении
Мир
ВФУ выпустили пять ракет натовского калибра по Донецку
Мир
The Economist признал устойчивость экономики России перед санкциями
Мир
Ангола допустила использование карт «Мир» и взаиморасчеты с РФ в нацвалютах
Мир
Компания «Энергоатом» сообщила о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС
Армия
Десантники предотвратили прорыв ВФУ ударами гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Мир
Тайвань и США подписали контракт на поставку боеприпасов и запчастей на $45 млн
Армия
МО рассказало о выявлении «Ниобием» государственной принадлежности целей
Мир
РФ назвала «лживые заявления по Украине» причиной неэффективной работы конференции ДНЯО
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины

Замгенсека ООН призвала к скорейшим переговорам о сменяющем ДСНВ соглашении

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Muzi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и США как можно скорее должны начать переговоры о новом соглашении, которое сменит Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), призвала заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу 26 августа.

Не опять, а СНВ: почему РФ запретила США инспекции на своих объектах
И какими последствиями грозит это решение

«Известно, что договор действителен до 2026 года. Поэтому им нужно договориться как минимум до истечения срока действия документа, иначе не останется никаких ограничений», — сказала она на пресс-конференции по итогам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Она также выразила разочарование тем, что участники конференции не смогли принять итоговый документ из-за расхождения позиций сторон.

«Я разочарована итогом. Что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ через консенсус», — добавила она.

Накамицу уточнила, что достичь договоренности страны-участницы конференции не смогли из-за вопросов по конфликту вокруг Украины.

Ранее в этот день результаты конференции ДНЯО прокомментировал заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов. Он отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживых заявлений по Украине. По словам Белоусова, в итоговом коммюнике могла быть отражена общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедший обзорный цикл оказали серьезное влияние на основные положения соглашения.

Председатель заключительного заседания Десятой конференции по ДНЯО, проходившей в Нью-Йорке при ООН с 1 по 26 августа, Густаво Злаувинен заявил ранее, что ее участники не пришли к единому соглашению о содержании итогового документа. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

Со своей стороны США также высказали сожаление об отсутствии итогового документа конференции. Об этом сообщил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

В ходе Десятой конференции оживленные споры участников вызвали вопросы об обязательствах ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст итогового документа положений о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Девятая конференция по ДНЯО в 2015 году также завершилась без итогового документа. Этому помешала позиция США и некоторых союзников о перспективе создания свободной от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке.

Итоговые документы конференции до 1995 года продлевали действие ДНЯО на пять лет. После договор был продлен бессрочно. Нынешние документы-декларации юридической силы не имеют.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022