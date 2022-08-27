«Известия» показали кадры с последствиями обстрела Донецка ракетами натовского калибра

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Донецку снаряды 155-миллиметрового калибра, которые применяются странами НАТО. Кадры с последствиями обстрела в субботу, 27 августа, появились в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как от удара взрывной волны упали деревья, вылетели стекла из придорожных будок и машин.

Удары были нанесены по Ворошиловскому району города. Кроме того, у здания донецкой военной прокуратуры ощущается сильный запах гари. Как минимум один снаряд упал возле площади Пушкина напротив здания администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

24 августа украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Тогда же из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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