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В Петербурге пьяный водитель каршеринга попытался убежать от полиции через реку

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Фото: vk.com/Дорожный инспектор.
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Пьяный клиент каршеринга пытался скрыться от полицейских, переплыв реку Малая Невка в Санкт-Петербурге. Об этом 27 августа рассказала группа в соцсети «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

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Как сообщает автор, злоумышленник, в отношении которого сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) начали оформлять процессуальные материалы после ДТП, выбежал из патрульной машины, «бросился» в сторону Малой Мойки и попытался доплыть до другого берега.

Проплывавшие мимо на катере работники МЧС выловили беглеца и передали его инспекторам, после чего он был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Вечером 26 августа в Санкт-Петербурге произошло ДТП с автомобилем каршеринга. По данным «Дорожного инспектора», Машина с пятью людьми в салоне на высокой скорости ехала по набережной Макарова от Западного скоростного диаметра. Около 23:40 на Уральской улице авто слетело с дороги. В результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали, в том числе один человек лишился глаза.

В конце июля массовое ДТП с участием авто каршеринга произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Шесть машин столкнулись в ночь на 28 июля. По данным свидетелей, виновником аварии стал водитель каршеринговой машины.

В ГИБДД Москвы 11 августа сообщили, что за семь месяцев 2022 года количество ДТП с машинами каршеринга в Москве снизилось на 11,5% по отношению к 2021 году. Число погибших и пострадавших в таких авариях людей упало на 20% и 12,9% соответственно.

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