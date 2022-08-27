Белоусов предупредил о ядерной катастрофе из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВФУ

Варварские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) ставят мир на грань ядерной катастрофы. Об этом заявил заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов, выступая на заключительном заседании Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции. Особенно циничными они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС, что ставит мир на грань ядерной катастрофы», — сказал он.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Ранее в этот день «Известия» рассказали об очередном обстреле ЗАЭС. ВФУ выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

В рамках того же выступления Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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