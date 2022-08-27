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В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади порядка 2 тыс. кв. м

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Фото: Управление МЧС РФ по Хабаровскому краю
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Пожар произошел на складе в Комсомольске-на-Амуре. Площадь распространения огня составила порядка 2 тыс. кв. м, о чем 27 августа сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по Хабаровскому краю на своем официальном сайте.

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Возгорание произошло на улице Урожайная в двухэтажном здании ангарного типа. По утверждению администрации объекта, на складе находились лакокрасочные материалы и электрические кабели.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 22 человека. В ликвидации возгорания принимают участие 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверку для установления причин и обстоятельств инцидента.

26 августа сообщило Главное управление МЧС России по Саратовской области сообщило о локализации пожара в городе Энгельс. Возгорание произошло в производственном здании промзоны на площади 950 кв. м.

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