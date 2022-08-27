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В США сообщили о закупке европейцами одеял с подогревом в преддверии зимы

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Фото: Global Look Press/Bernhard Classen
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Жители Европы массово закупают одеяла с подогревом и портативные обогреватели в надежде сэкономить на электроэнергии зимой. Об этом 25 августа рассказало американское издание Business Insider.

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Отмечается, что возникший в Европе энергетический кризис спровоцировал рост цен на электроэнергию, который ударил по жителям региона. Часть европейцев стала искать способы согреться предстоящей зимой, не включая системы отопления в своих жилищах. Так, в качестве альтернативных способов рассматриваются портативные обогреватели и одеяла с обогревом.

По данным аналитической компании GFK, немцы приобрели в первой половине 2022 года на 35% больше обогревателей, чем за аналогичный период предыдущего года. Швейцарские компании Microspot и Interdiscount отчитались о росте продаж обогревателей на 300% по сравнению с предыдущим годом, при этом большая их часть была продана в июле. Британский ритейлер Lakeland отчитался о том, что за текущий год он продал в 13 раз больше одеял с подогревом, чем в 2021 году.

«Мы только на полпути к августу, месяцу, когда мы наблюдали различные дни сильной жары, и в этом месяце мы уже продали на 65% больше наших пледов с подогревом, чем за весь январь. Мы видим, что люди готовятся к повышению цен на энергоносители», — прокомментировал ситуацию представитель Lakeland.

При этом, как отметил представитель швейцарского магазина электроники Brack.ch, отнюдь не только простые граждане заинтересованы в альтернативных источниках отопления. По его словам, только две трети из проданных обогревателей были куплены физическими лицами, оставшуюся треть закупают различные фирмы.

26 августа агентство Bloomberg сообщило о том, что ряд европейских стран принимает меры по сокращению потребления энергии, включая сокращение времени пребывания в душе и ограничение уличного освещения. По мнению журналистов агентства, Европе ничего не остается делать, кроме как сокращать спрос. Поскольку оптовые цены продолжают расти, необходимость в жестких мерах экономии электроэнергии повышается.

22 августа Financial Times рассказала, что жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором из-за дефицита топлива в стране. В тот же день стало известно, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов.

22 августа биржа Nord Pool отчиталась о том, что электроэнергия на рынке с поставкой 23 августа в нескольких странах Евросоюза подорожала до исторического максимума и преодолела отметку в €600 за 1 МВт•ч. Так, в Дании цена достигла €605,13 за МВт•ч, Австрии — €615,75 , Бельгии — €603,38, Германии — €605,13, Франции — €611,85, а Нидерландах — €603,55. В Финляндии стоимость электроэнергии также стала рекордной, поднявшись до €494,98 за 1 МВт•ч.

25 августа исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов предупредил о том, что из-за рекордных цен на электроэнергию в странах Европы под ударом окажутся энергоемкие производства. По его словам, речь идет о металлургии, машиностроении. Кроме того, с 1 января 2023 года для жителей Евросоюза значительно вырастут цены на квартплату.

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