Один человек погиб и еще один лишился глаза в ДТП с каршерингом в Петербурге

Один человек скончался в больнице, второй — лишился глаза в результате ДТП с автомобилем каршеринга на набережной Макарова в Санкт-Петербурге вечером 26 августа.

По данным паблика «Дорожный инспектор», водитель каршеринга не справился с управлением и слетел в кювет. Автомобиль с пятью людьми в салоне на высокой скорости ехал по набережной Макарова от Западного скоростного диаметра. Около 23:40 на Уральской улице в районе дома 1 авто слетело с дороги.

«Пострадало четыре человека (один крайне тяжелый, один лишился глаза). Водитель не пострадал», — сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В конце июля массовое ДТП с участием авто каршеринга произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Шесть машин столкнулись в ночь на 28 июля. По данным свидетелей, виновником аварии стал водитель каршеринговой машины.

В ГИБДД Москвы 11 августа сообщили, что за семь месяцев 2022 года количество ДТП с машинами каршеринга в Москве снизилось на 11,5% по отношению к 2021 году. Число погибших и пострадавших в таких авариях людей упало на 20% и 12,9% соответственно.