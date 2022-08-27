Представитель МИД Захарова отвергла призыв Госдепа забыть, что Косово входит в Сербию

Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 августа в своем Telegram-канале.

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. Никогда», — написала она.

Таким образом Захарова прокомментировала реплику зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара в интервью телеканалу N1 26 августа о том, что «пора отойти от утверждения, что Косово — это Сербия».

Он добавил, что Западные Балканы могут стать экономической движущей силой для всей Европы. И он оптимистично смотрит на возможность Белграда и Приштины найти мирное решение.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг непризнанного Косово только с учетом интересов Сербии. На встрече глав МИД России и Сербии были обсуждены также вопросы двустороннего и регионального взаимодействия.

Ситуация в регионе обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужен рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В начале августа российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям» высказал мнение, что ждать каких-то прорывов за то время, на которое косовские власти отсрочили введение запрета, не приходится. Он считает, что предпосылок для устойчивого компромиссного решения нет. Одной из главных причин этому российский посол назвал нежелание Приштины удовлетворить важнейшее для проживающих в Косово сербов условие — создать сообщество сербских муниципалитетов.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.