Заявления президента Польши Анджея Дуды о «возвращении» Крыма под контроль Украины бессмысленны. Такое мнение высказал бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди в ролике, который был опубликован 25 августа YouTube-каналом «Judge Napolitano — Judging Freedom».

«Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл», — сказал Джиральди.

Офицер предположил, что высказывание Дуды вызвано исторически обусловленной антипатией польского электората к России, а также добавил, что у Украины нет ни единого шанса осуществить задуманное.

23 августа Анджей Дуда произнес на украинском форуме «Крымская платформа антироссийскую речь, посвященную планам киевского режима «вернуть» Крым под украинский контроль. По уверению Дуды, Польша никогда не признает Крым частью России. Некоторые польские граждане подвергли критике его слова, назвав их самообманом и обвинив Дуду в пренебрежении внутренними делами Польши.

Форум «Крымская платформа» прошел по инициативе Киева 23 августа, он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в нем принимали представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским мероприятием, недружественным Москве.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что все дискуссии «Крымской платформы» свелись к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции». Как саммит «Крымская платформа» не удалась, считает политик. По его словам, форум стал спектаклем, «который, видимо, изначально задумывался как способ произвести впечатление на внутреннюю аудиторию» Украины.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.