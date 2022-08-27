Компания «Энергоатом» сообщила о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС

Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключен к энергосети, сообщили в пятницу, 26 августа, в украинской компании «Энергоатом».

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет. Напомним, сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков», — сказано в Telegram компании.

Ранее в этот день компания сообщила, что все блоки ЗАЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины. Собственные потребности станции в электропитании обеспечивались через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

О состоянии ЗАЭС Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщив о восстановлении работы одного из отключенных ранее энергоблоков электростанции 26 августа. Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси отметил критическую важность направления миссии экспертов МАГАТЭ на станцию с шестью реакторами как можно скорее.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты. По словам Балицкого, в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.