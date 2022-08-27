Реклама
Прямой эфир
Мир
Тайвань и США подписали контракт на поставку боеприпасов и запчастей на $45 млн
Армия
«Известия» показали процесс разминирования основного опорного пункта националистов
Мир
В США назвали слова президента Польши о Крыме бессмыслицей
Армия
Десантники предотвратили прорыв ВФУ ударами гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Мир
РФ назвала «лживые заявления по Украине» причиной неэффективной работы конференции ДНЯО
Армия
МО рассказало о выявлении «Ниобием» государственной принадлежности целей
Мир
Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
США выразили сожаление непринятием итогового документа на конференции ДНЯО
Мир
Семья осужденного в РФ Фогеля обратилась в Госдеп с просьбой о помощи
Общество
В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа
Сюжет:

Компания «Энергоатом» сообщила о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключен к энергосети, сообщили в пятницу, 26 августа, в украинской компании «Энергоатом».

Гостям всегда ад: украинские формирования усилили обстрел Запорожской АЭС
Киев пытается сорвать визит на станцию международных наблюдателей

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет. Напомним, сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков», — сказано в Telegram компании.

Ранее в этот день компания сообщила, что все блоки ЗАЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины. Собственные потребности станции в электропитании обеспечивались через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

О состоянии ЗАЭС Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщив о восстановлении работы одного из отключенных ранее энергоблоков электростанции 26 августа. Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси отметил критическую важность направления миссии экспертов МАГАТЭ на станцию с шестью реакторами как можно скорее.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты. По словам Балицкого, в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022