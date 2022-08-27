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Семья осужденного в РФ Фогеля обратилась в Госдеп с просьбой о помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Семья американского учителя Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков, призывает администрацию президента США официально договориться о его освобождении из-за его возраста и состояния здоровья, сообщил в пятницу, 26 августа, CNN.

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Семья Фогеля опасается, что приговор непосилен бывшему преподавателю истории, и призывает администрацию Джо Байдена признать его незаконно задержанным, что позволит предпринять дипломатические усилия по его освобождению.

Американский гражданин Марк Фогель почти 10 лет работал учителем истории в англо-американской школе в Москве, где среди его учеников были дети американских дипломатов. Он был арестован в августе 2021 года в аэропорту Москвы, куда возвращался к началу учебного года. При нем оказалась крупная партия марихуаны.

Его семья и адвокат заявили, что ее Фогель использовал в медицинских целях, согласно рекомендации врача для лечения «сильной боли в позвоночнике».

Похожая история произошла с игроком WNBA Бритни Грайнер. Ее также задержали в аэропорту с марихуаной, но в гораздо меньших, чем у Фогеля, объемах, и обвинили в «контрабанде наркотиков в крупном размере». Девушку приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу.

Фогель не был классифицирован как незаконно задержанный. Этот статус позволил бы правительству США начать переговоры о его освобождении через спецпредставителя Госдепартамента по делам задержанных.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «каждый случай уникален, и при определении того, является ли задержание незаконным, рассматривается совокупность обстоятельств».

«Мы постоянно смотрим на факты. Мы постоянно оцениваем обстоятельства. По мере того, как мы узнаем больше о конкретном случае — об обстоятельствах задержания, обвинениях, гарантиях справедливого судебного разбирательства, надлежащей правовой процедуре или ее отсутствии — мы сопоставляем это с критериями, чтобы определить, незаконно ли задержан американец», — сказал он в ходе брифинга 23 августа.

Семья Фогеля призывает признать его незаконно задержанным и вернуть его домой. По их словам, время имеет решающее значение — Фогелю 61 год, он не отличается крепким здоровьем.

Марка Фогеля и его жену задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. В их багаже обнаружили гашишное масло и марихуану. В ходе обыска выяснилось, что жена Фогеля, которую отпустили домой до прибытия представителей силовых структур, успела избавиться от улик в квартире.

Фогель был преподавателем в англо-американской школе в Москве, а до этого — сотрудником посольства США в российской столице. До мая 2021 года наравне со своей женой имел статус дипломата. По версии следствия, мужчина мог использовать свое положение в целях организации канала поставки на территорию РФ запрещенных веществ для последующей продажи школьникам.

Московский областной суд 25 августа признал законным приговор экс-сотруднику посольства США Марку Фогелю, приговоренному к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков.

7 апреля экс-дипломат частично признал вину. Он не отрицал факт перевозки наркотиков, но говорил, что использовал вещества в медицинских целях.

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