Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

Консульский департамент МИД России временно прекратил прием заявлений на выдачу паспортов с биометрией. Информация об этом появилась на сайте ведомства 26 августа.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия десять лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — говорится в заявлении.

Как отмечается, оповещение о возобновлении приема появится на сайтах ведомства и дипломатических представительств РФ за рубежом.

Кроме того, в МИДе добавили, что оформление загранпаспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в качестве первичного документа, взамен действующего, использованного либо утраченного (испорченного).

В начале года МВД сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Однако в ведомстве уточнили, что выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.