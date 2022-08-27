Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта
Мир
Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление работы одного из энергоблоков ЗАЭС
Мир
Протестующие из-за цен на электроэнергию в Пуэрто-Рико столкнулись с силовиками
Мир
В Польше предупредили о потере земель в случае альянса с Украиной
Мир
Эксперты предрекли британцам «опасную» зиму из-за роста цен на энергию
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа
Мир
Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
Немецкая Handelsblatt предсказала Зеленскому политический кризис зимой
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Общество
В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров
Мир
Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии

Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Консульский департамент МИД России временно прекратил прием заявлений на выдачу паспортов с биометрией. Информация об этом появилась на сайте ведомства 26 августа.

Чипы решают всё: почему МИД РФ приостановил выдачу 10-летних загранпаспортов
И кто может столкнуться с проблемами при оформлении таких документов

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия десять лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — говорится в заявлении.

Как отмечается, оповещение о возобновлении приема появится на сайтах ведомства и дипломатических представительств РФ за рубежом.

Кроме того, в МИДе добавили, что оформление загранпаспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в качестве первичного документа, взамен действующего, использованного либо утраченного (испорченного).

В начале года МВД сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Однако в ведомстве уточнили, что выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022