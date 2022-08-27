Медведев: спецоперация на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны

Проводимая Россией специальная военная операция по защите Донбасса направлена на предотвращение третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI 26 августа.

«Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», — ответил он на вопрос, считает ли политик, что планета Земля вступила в новый военный конфликт мирового уровня.

25 августа Дмитрий Медведев заявил, что у специальной операции есть «всего полтора» сценария окончания. Он отметил, что многие политологи строят большое количество разных прогнозов касательно окончания спецоперации, однако фактических вариантов завершения существенно меньше.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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