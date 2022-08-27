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Бастрыкин взял на контроль проверку действий воспитателя в детском саду

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Председатель Следственного комитета (СК) России распорядился выяснить обстоятельства происшествия в детском саду в Южно-Сахалинске, где действия воспитателя привели к телесным повреждениям трехлетнего ребенка, о чем стало известно в пятницу, 26 августа.

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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Сахалинской области Курочкину П.В. провести проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в результате действий воспитателя детского сада.

«Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором сотрудница учреждения тащит по асфальту мальчика. Знакомые его родителей уточнили, что трехлетний ребенок просто задержался на площадке, и воспитатель применила в отношении него незаконные методы воспитания, следствием которых стало получение малолетним телесных повреждений», — рассказали в ведомстве.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Инцидент в детском саду «Золотой ключик» произошел 25 августа. На прогулке воспитательница взяла мальчика за руку и протащила по асфальту.

«Ребенок, судя по всему, не хотел идти, плакал или капризничал, а может, воспитательница решила его за что-то наказать. Мотивы ее поступка пока неизвестны, есть только факты — синяки на руках и ссадины на лице ребенка», — сообщил портал ИА Сах.ком.

По словам заведующей детским садом Веры Исраиловой, воспитательница отстранена от работы на время разбирательства, для которого назначена комиссия.

В мае управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области разбиралось с подобным случаем. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту избиения двоих трехлетних детей в детском саду в Одинцово

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