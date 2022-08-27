В Польше предупредили о потере земель в случае альянса с Украиной

Текущая политика польского правительства по установлению альянса с Украиной, сотрудничеству с Великобританией и разрыву связей с Европейским союзом может привести к потере страной ее западных территорий. Такое мнение 25 августа высказала редакция польского портала Konserwatyzm.

«Вся Польша является частью Германии — экономически. Вот почему они не отобрали у нас наши Западные земли. Таким образом, вопрос о немецких претензиях никаким образом не связан с вопросом о польской собственности или даже с польской восточной границей. Это только производное нашего подчинения немецкой экономической политике. Таким образом, Германия может предъявить претензии [на территории Польши], когда Третья Польская Республика станет частью проекта Британской Европы, и, таким образом, вероятно, покинет Европейский Союз», — предупредили журналисты.

Союз с Украиной и стремление к возможному созданию нового, объединенного союза или государства Польши и Украины также вредит интересам и территориальной целостности Польши, так как подобные действия могут быть восприняты как повод начать возвращение территорий, которые ранее принадлежали Германии, добавляет издание.

«Одна подпись под актом «унии» с Украиной, один шаг в сторону англо-польско-украинского союза - оторвет от Польши все, что мы приобрели в 1945 году, а может и больше . Берлин и Вашингтон расплатятся с тем, что выберут из своих былых дефектов, а польский корпус, приклеенный к украинской колонии англосаксов, подвергнется дальнейшей ускоренной украинизации», — заключил Konserwatyzm.

Во вторник, 23 августа, президент Польши прибыл в Киев. Его встретила украинская делегация. До этого польский глава находился с визитом в Киеве в апреле вместе с эстонским, литовским и латвийским коллегами. Главы государств проводили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Ранее президент Польши прибыл в Киев с официальным визитом 22 мая. Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

В тот же день Зеленский сообщил о намерении внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. О том, что в будущем границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле» Дуда заявлял еще в начале мая.

В начале августа Служба внешней разведки России сообщала, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством, скупая урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретая активы и земли по «бросовым» ценам.