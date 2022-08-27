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Немецкая Handelsblatt предсказала Зеленскому политический кризис зимой

Handelsblatt: этой зимой команду Зеленского ждет серьезный политический кризис
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Внутренняя сплоченность в рядах сторонников президента Украины Владимира Зеленского пошатнулась, а к зиме, с началом холодов, это может проявиться еще ярче, пишет немецкая газета Handelsblatt..

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Журналист Матиас Брюггманн указывает, что с 2019 года, когда Зеленский «с юношеской легкостью телевизионного артиста» вступил в должность президента, он очень изменился: отрастил бороду, стал носить только зеленые футболки — «Комик стал военачальником». Но изменилась не только внешность. Команда президента Украины и ее настроения тоже стали иными.

«До сих пор 44-летний украинский лидер мог свободно общаться и действовать со своей командой, частично состоящей из соратников его телевизионной продюсерской компании. Но сейчас, похоже, эти времена прошли», — пишет автор в статье, опубликованной в четверг, 25 августа.

Брюггманн считает, что Зеленский с главой администрации — бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком, ранее старались разобраться в деталях государственных процессов и постоянно вмешивались в происходящие в стране дела. После начала конфликта украинский лидер сконцентрировался на военных и дипломатических задачах, передав экономические — правительству.

Автор указывает, что впереди Украину ждет суровый отопительный сезон с началом зимы. И ответственным за все сложности в этот период станет глава правительства Денис Шмыгаль, «выведя таким образом Зеленского из-под удара».

По мнению Брюггманна, среди населения и правительства доверие и поддержка Зеленского падают. Его обещания и угрозы всё чаще оказываются ложными. Для примера автор напоминает, как украинский лидер в видеообращении предсказал серьезные атаки со стороны России 24 августа. Он ожидал, что «Россия сделает что-то особенно жестокое и отвратительное в День независимости Украины», поэтому люди должны оперативно реагировать на сигналы сирены. Однако ничего из его предсказаний не сбылось.

О переменах в окружении Зеленского узнали даже иностранные лидеры. 22 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Украины Зеленский беспокоится из-за наличия в окружении людей, способных обманывать его.

Еще в мае лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказывал, что оппоненты Зеленского намерены попробовать сменить власть в стране, обвинив его в поражении в Мариуполе. Поводом для обвинения главы государства станет массовая гибель украинских солдат в Луганской области.

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