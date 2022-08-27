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В Кентукки два человека были убиты в результате стрельбы в приюте для бездомных

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Фото: Global Look Press/The Photo Access/MSU Studio
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В городе Хендерсон (штат Кентукки, США) произошла стрельба в приюте для бездомных, два человека погибли и еще двое ранены. Об этот 26 августа рассказала газета The Hill.

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Инцидент произошел 25 августа в приюте Harbour House около 19:40 по местному времени (26 августа в 3:40 мск). Офицеры, прибывшие на вызов о стрельбе, обнаружили четырех человек, из которых один был мертв, а троих других доставили в больницы с опасными для жизни ранениями. Один из пострадавших позже скончался в больнице.

Полиция города опознала погибших как 67-летнего Стивена Уотена и 44-летнего Чада Холмса. Пострадавшими оказались 33-летний и 41-летний мужчины, их состояние позже было оценено как стабильное. Подчеркивается, что все они — жители приюта для бездомных.

Подозреваемый в совершении преступления Кеннет Гиббс был задержан полицией спустя примерно два часа после стрельбы «без происшествий». При нем был обнаружен пистолет.

24 августа в результате стрельбы возле дома для пожилых людей на западе Вашингтона были убиты двое человек и трое ранены. Как минимум двое подозреваемых вышли из черного внедорожника и открыли огонь по людям, собравшимся возле дома для пожилых людей. По словам очевидцев, было слышно не менее 10 выстрелов. В полиции округа предположили, что инцидент мог произойти из-за наркотиков.

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