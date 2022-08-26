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В результате ДТП в Саратовской области пострадали 10 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате аварии на трассе А298 в Саратовской области пострадали 10 человек. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Озинский район в 22:40, трасса А298, в районе населенного пункта Столяры произошло столкновение двух легковых автомобилей, по предварительной информации, пострадали 10 человек, все взрослые», — сказано в сообщении.

Костин уточнил, что никто не погиб по итогу происшествия.

Ранее в этот же день в Иглинском районе Башкирии в результате массового столкновения автомобилей пострадали мужчина и двое детей. Детям семи и 14 лет понадобилась помощь медиков.

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