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Доверие потребителей к экономике Германии достигло рекордно низкого уровня

Индекс GfK: доверие потребителей в Германии упало до рекордно низких отметок из-за боязни повышенных затрат на энергию
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Индекс потребительского доверия к экономике Германии упадет в сентябре до рекордно низкого уровня с 1991 года, поскольку склонность к сбережениям среди населения увеличивается на фоне опасений из-за повышенных затрат на энергию. Об этом свидетельствуют данные индекса потребительских настроений GfK.

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Индекс потребительского доверия к экономике Германии по состоянию на сентябрь сократился до минус 36,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 30,9 пункта.

«Страх перед повышением стоимости электроэнергии в ближайшие месяцы вынуждает многие домохозяйства принимать меры предосторожности и откладывать деньги на будущие счета за электроэнергию. Это еще больше ослабляет потребительские настроения», — приводит издание MarketWatch слова Рольфа Бюркля 26 августа.

По его словам, ситуация может стать хуже в ближайшие недели и месяцы, если запасы топлива, в частности, газа, будут недостаточными в холодное время года. Он отметил, что это еще больше повысит цены и увеличит счета за отопление.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

15 августа глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек протесты в стране к осени из-за роста цен на энергоносители и из-за растущей инфляции. В свою очередь, 2 августа сообщалось, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза. По предварительным данным, рост цен составит 133%.

24 июня министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек признался, что стал проводить в душевой гораздо меньше времени для экономии электроэнергии. 21 июля газета Bild также сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

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