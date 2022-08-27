Аналитики ЦБ раскритиковали новое бюджетное правило за цену нефти

Аналитики Центробанка (ЦБ) оценили новую версию бюджетного правила, предложенного Министерством финансов, и назвали базовые цены нефти и объема нефтедобычи «завышенными в средне- и долгосрочном периодах». Об этом говорится в аналитической записке регулятора «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости».

«Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран-экспортеров нефти, цена нефти Urals $60/барр. кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода. Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 млн б/с», — отметили в документе.

По мнению экспертов ЦБ, это означает высокие риски формирования резервов в Фонда национального благосостояния России (ФНБ). В периоды благоприятной внешней конъюнктуры есть опасность недостаточных для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами, когда цена нефти будет ниже базовой.

Аналитики добавили, что в текущей версии бюджетного правила базовая цена нефти на уровне $40/б в ценах 2017 года является «несколько консервативной» с учетом цены прибыльности маржинальных производителей нефти — сланцевых компаний.

Эксперты регулятора считают целесообразным и снижение используемого в расчетах Минфина объема добычи нефти. Альтернативным вариантом, по их мнению, может стать сохранение текущего механизма, в рамках которого объем добычи нефти не фиксируется для расчета базовых нефтегазовых доходов.

В июле Минфин России предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель. Помимо изменения в расчетах базовых нефтегазовых доходов министерство предлагает зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Это позволит ослабить курс на 10–20 рублей.

Ранее, в марте, действие бюджетного правила временно было приостановлено в связи с блокировкой валютных государственных резервов и санкциями Запада против России. Эксперты данный шаг рассматривали на тот момент как закономерный процесс, который призван минимизировать санкционные угрозы.