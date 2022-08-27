Глава литовского минтранса назвал законными оплаты транзита в Калининград

Транзитные платежи от России законны, поэтому литовские банки должны их принимать. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис 26 августа.

«Оплата идет, оплата возможна, оплата законна. Государство гарантирует, что будут проезжать только те товары, которые могут провозиться в соответствии с европейским регулированием и разъяснениями. Повторю слова премьер-министра, что со своей стороны правительство выполнило практически все действия, которые были возможны. Насколько я слышал, расчеты должны осуществляться, хотя не исключаю, что для определенных субъектов это вызовет проблемы», — приводит его слова Irt.It.

Он также добавил, что транзит в Калининград — это коммерческая услуга, которую обслуживают соответствующие банки.

«Будет много проблем с оплатой. Санкции постоянно меняются, ужесточаются. Для конкретных предприятий оплата может быть нарушена и сейчас, и в будущем», — сказал Скуодис.

28 июля стало известно, что Шяуляй-банк с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а 1 сентября будут остановлены расчеты во всех остальных валютах. Тогда же Москва передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что республика замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ. Он призвал литовские власти прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград.

22 августа в правительстве Калининградской области заявили, что оплата транзита в регион может осуществляться не только через Шяуляй банк. Однако не уточняется, как будет осуществляться оплата в обход банка. Власти добавили, что решение Вильнюса не повлияет на железнодорожный транзит в регион.

18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.