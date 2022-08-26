Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

Российские посольства временно приостанавливают прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов. Об этом 26 августа сообщил консульский департамент МИД РФ.

«По техническим причинам временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении ведомства.

Оформление паспортов со сроком действия пять лет продолжится без изменений. Граждане могут по-прежнему оформить его в качестве первичного документа, взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного, добавили в МИД России.

2 января МВД России сообщило, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. При этом выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана. Обе категории паспортов будут иметь разную юридическую силу.

26 декабря 2021 года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.