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Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии

Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии

Минобороны РФ: израильские F-16 нанесли четыре удара по научному центру в Сирии
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Фото: Commons.wikimedia.org/מינוזיג
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Израильские истребители F-16 нанесли удар четырьмя ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа, уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб. Об этом 26 августа замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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По его словам, налет произошел 25 августа. Истребители нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами из восточной части Средиземного моря.

«Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства «Панцирь-С1» и «С-75» уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб», — отметил Егоров.

Повреждены склады спецоборудования научного центра.

В ночь на 15 августа четыре израильских истребителя выпустили восемь ракет по провинциям Тартус и Дамаск в Сирии. Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила две из них. В результате авиаударов трое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

23 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира.

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