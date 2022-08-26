Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии

Израильские истребители F-16 нанесли удар четырьмя ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа, уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб. Об этом 26 августа замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, налет произошел 25 августа. Истребители нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами из восточной части Средиземного моря.

«Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства «Панцирь-С1» и «С-75» уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб», — отметил Егоров.

Повреждены склады спецоборудования научного центра.

В ночь на 15 августа четыре израильских истребителя выпустили восемь ракет по провинциям Тартус и Дамаск в Сирии. Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила две из них. В результате авиаударов трое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

23 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира.