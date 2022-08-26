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Байден счел работу с секретными бумагами вне служебных помещений допустимой

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Работа с секретными документами вне служебных помещений допустима при условии соблюдения режима государственной тайны. Такое мнение выразил президент США Джо Байден 26 августа в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, комментируя обыск в поместье бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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На вопрос, уместно ли главам государств перемещать имеющие гриф «совершенно секретно» документы в личное жилье и на тому подобные объекты, Байден ответил, что это зависит от обстоятельств.

«К примеру, у меня есть в моем доме специально предназначенное для этого пространство, и оно полностью защищено», — приводит его слова The Washington Post.

По словам американского лидера, это позволяет ему работать с такой документацией в том числе за пределами Белого дома.

Ранее в этот день сообщалось, что федеральный судья во Флориде потребовал от министерства юстиции США опубликовать отредактированную версию причин обыска в поместье Трампа.

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно, призвав немедленно обнародовать изъятые записи.

Позднее, 23 августа, стало известно, что Национальный архив США вел переговоры с бывшим президентом страны Трампом в течение нескольких месяцев, чтобы оценить ущерб, который он потенциально мог нанести изъятием документов из Белого дома.

Тогда же сообщалось, что Дональд Трамп обратился в суд с просьбой приостановить рассмотрение документов, которые изъяли из его поместья во Флориде, до назначения специального судебного эксперта.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

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