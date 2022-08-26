Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

Прием заявлений на выдачу загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, временно остановлен. Об этом 26 августа сообщил консульский департамент МИД РФ.

«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов сроком действия 10 лет. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно», — сказано в заявлении.

При этом оформление паспортов со сроком действия в пять лет продолжится без изменений в установленном порядке. Его можно получить в качестве первичного документа или взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного.

12 января первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил включать в загранпаспорт информацию о вакцинации от коронавируса. По его мнению, такой раздел избавит граждан от необходимости носить с собой документы на право пересечения границ государств.