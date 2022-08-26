Штырков провел разминку перед поединком с Насрудиновым

Боец ММА Иван Штырков провел в раздевалке разминку перед боем с Насрудином Насрудиновым в рамках турнира RCC, который состоится в Екатеринбурге 26 августа.

Штырков и Насрудинов должны были встретиться на ринге еще в 2020 году. Но Штырков тогда перешел в ACA. В 2022-м он вернулся в RCC, когда победил Михаила Колобегова в первом раунде.

25 августа Штырков и Насрудин Насрудинов провели дуэль взглядов. После этого спортсмены пожали руки и разошлись.

Тогда же Штырков рассказал о своих амбициях перед боем с Насрудиновым. Он сказал, что всегда хотел получать только лучших соперников.

Поединок Штыркова и Насрудинова состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

Также 26 августа РЕН ТВ покажет еще одну прямую трансляцию — из Сербии, где пройдет турнир «Битва у крепости Калемегдан». В главном поединке этого вечера сойдутся российский тяжеловес, действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурат Гассиев и американский боксер Карлуз Уэлч.