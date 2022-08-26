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За сутки из Донбасса и опасных районов Украины в РФ эвакуированы почти 25 тыс. человек

Минобороны РФ: за сутки из Донбасса и опасных районов Украины в Россию эвакуированы почти 25 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Из опасных районов Украины и республик Донбасса за сутки в Россию эвакуированы 24 тыс 859 человек. Об этом 26 августа сообщи лначальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Киев в эвакуации не участвовал, подчеркнул он. Среди вывезенных граждан — 3 тыс. 655 детей.

«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 859 человек, в том числе 3 655 детей», — сказал он.

Всего с начала российской спецоперации эвакуированы 3 680 474 человека, из которых 587 186 детей.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 623 588 автомобилей, в том числе за сутки — 4 924», — добавил Мизинцев.

За сутки 23 человека обратились на горячую линию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации с просьбой помочь в эвакуации из Украины в Россию или Донбасс.

«Всего в базе данных 2 760 486 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики», — добавил Мизинцев.

25 августа стало известно, что сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые были размещены в пунктах временного содержания на территории Ростовской и Курской областей, будут перевезены в другие регионы России.

Решение было принято из-за того, что эти пункты являются неподходящими местами для проживания около 600 эвакуированных туда ранее детей и отметила, что в данный момент органы опеки работают над предоставлением детям возможности учиться в обычных школах.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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