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Рогов заявил, что ВСУ перебили последнюю линию передачи с Запорожской АЭС на Украину

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили последнюю линию электропередачи, поставлявшую энергию с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на подконтрольную Киеву территорию. Об этом 26 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

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«Всего линий четыре, три из них действительно долгое время были перебиты, потому что всё время шел интенсивный обстрел. Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, просто физически невозможно передавать энергию на правый берег Днепра», — сказал он в эфире «России 1».

По его словам, энергия продолжает поступать на территории Запорожской и Херсонской областей.

25 августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отключении двух энергоблоков на ЗАЭС. Это произошло после короткого замыкания и возгорания поблизости от станции из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в тот же день глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как он пояснил, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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