В липецкой экономзоне построят центр обработки данных

В ОЭЗ ППТ «Липецк» появится Центр обработки данных. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на информацию на сайте экономзоны.

Строительство ЦОДа находится на этапе проектирования, отмечается в материале. Объем инвестиций указан в размере 38,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Орехове-Зуеве Московской области завершили строительство нового корпуса лицея. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию и должен открыться 1 сентября. Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Его открытие позволит перевести работу лицея на односменный режим.