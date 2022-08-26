Жителям Самарской области пообещали жару в выходные

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается жаркая погода. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 34 градусов.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В ведомстве порекомендовали закрывать в доме окна и ставни, пить больше воды, не находиться на жаре в течение длительного времени. Также стоит избегать физических нагрузок, носить свободную светлую одежду, принимать прохладный душ и делать обертывания.

Накануне, 25 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от лета к осени. Он отметил, что такой переход будет очень резким и может спровоцировать неприятные природные катаклизмы.