Галыгин призвал поддержать Гассиева и Шлеменко

Актер и шоумен Вадим Галыгин призвал болельщиков поддержать боксера Мурата Гассиева и бойца ММА Александра Шлеменко в их поединках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Свое обращение он записал 26 августа.

«Всем привет, друзья, сегодня на РЕН ТВ Мурат Гассиев и Александр Шлеменко устроят настоящее шоу. Один бой будет в Екатеринбурге, второй — в Сербии соответственно с Иличем и Уэлчем. Давайте смотреть РЕН ТВ и болеть за наших! Вперед», — сказал Галыгин.

В 21:30 мск на ринге встретятся Шлеменко и Илич. Поединок Гассиева и Уэлча начнется в 23:00 мск.

20 августа боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

18 августа бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Гассиев обладает огромным потенциалом в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с хитрыми, работающими на расстоянии соперниками.