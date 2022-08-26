Жительница Астраханской области перевела мошенникам почти 350 тыс. рублей

Жительница Красноярского района Астраханской области стала жертвой мошенников. Она перевела им 343 600 рублей. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на полицию.

Женщина рассказала правоохранителям, что ей на телефон поступил звонок якобы от сотрудника банка. Неизвестный под предлогом предотвращения несанкционированного списания с принадлежащей ей банковской карты похитил деньги.

По словам женщины, в ходе телефонного разговора она оформила кредит на свое имя и сообщила звонившему свои персональные данные. После этого деньги были переведены на неустановленный счет.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

24 июля эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы о том, как можно защититься от телефонных мошенников. Наименее удобными для злоумышленников будут люди, которые общаются с ними односложно либо категорично, грубят мошенникам. С такими людьми злоумышленники стараются не связываться и зачастую включают их в свои «черные списки».