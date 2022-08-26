В Коми с 1 сентября возобновят выдачу подарков для новорожденных
Новая партия подарков для новорожденных будет готова к выдаче в Республике Коми 31 августа. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на зампредседателя регионального правительства Ларису Карачеву.
«Поставка — 31 августа. Тем, кто не получил комплект для новорожденного при выписке из роддома, подарок доставим, подключим к этому соответствующие службы», — рассказала она.
Мера поддержки начала действовать в Коми 1 июля. Если в семье родились двое или больше малышей, то на каждого предоставляется отдельный комплект.
В августе Федеральная антимонопольная служба приостановила аукцион по закупке подарков из-за жалобы одного из участников конкурса. Позднее торги возобновились. Сейчас заключен новый контракт по результатам аукциона.