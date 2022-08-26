Первоклассникам в Тверской области начали выдавать рюкзаки и канцелярию

В Тверской области первоклассникам начали выдавать рюкзаки со школьными наборами к началу учебного года. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщают «Тверские ведомости».

Как отмечается в материале, мера поддержки охватит 5172 первоклассника из многодетных, приемных и опекунских семей, а также малоимущих.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что все школы Ульяновской области подготовились к началу нового учебного года. В торжественных линейках 1 сентября примут участие 126 тыс. учеников, в том числе свыше 13,7 тыс. первоклассников.