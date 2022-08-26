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Шлеменко рассказал о своем настрое перед боем с Иличем

Шлеменко о бое с Иличем: я «заряжен» и готов к поединку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что «заряжен» на бой со своим соперником Александром Иличем (Джокером), несмотря на то, что поединок пройдет ночью. Об этом он рассказал «Известиям» за несколько часов до турнира RCC 12, который в пятницу, 26 августа, состоится в Екатеринбурге.

«Только приехал на арену, сейчас будем настраиваться. На самом деле хотелось бы еще поспать. Дополнительная сложность в том, что бой проходит ночью, я в это время обычно сплю. Сегодня поспать не удалось, переживал сильно. Но, друзья, я готов, заряжен. Не пропустите, смотрите мой бой на канале РЕН ТВ уже совсем скоро», — сказал Шлеменко.

Иличное дело: Шлеменко ожидает сложного поединка с сербским бойцом
В этот же день Мурат Гассиев проведет долгожданный поединок против Карлоуса Уэлча

Днем ранее прошла церемония взвешивания бойцов. Шлеменко отметил, что очень удивился при взвешивании, увидев цифры на весах, поскольку его соперник, который выше и мощнее, весит столько же, сколько и он сам. Вес обоих бойцов на церемонии оказался 84,150 кг.

Тогда же Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал сербского спортсмена опасным оппонентом. В свою очередь, Илич заявил, что тоже надеется закончить бой досрочно.

На счету Илича 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

Противостояние двух звезд MMA в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Телеканал разыграет футболку с автографами бойцов, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники».

В пятницу зрители увидят еще одну прямую трансляцию — из Сербии, где пройдет турнир «Битва у крепости Калемегдан». В главном поединке вечера сойдутся российский тяжеловес, действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурат Гассиев и американский боксер Карлуз Уэлч.

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