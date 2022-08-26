Захарова обвинила Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина продолжает делать всё, чтобы сорвать миссию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства 26 августа.

«Украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать всё, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», — сообщила Захарова.

По ее словам, российская сторона делает всё необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ состоялась и достигла своей главной цели — «остановить ядерный произвол со стороны режима В. Зеленского».

Ранее, 24 августа, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что провести визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) возможно только через Киев. В Москве, в свою очередь, утверждали, что Киев не может гарантировать безопасного проезда инспекции и делает всё для того, чтобы сорвать визит экспертов в Запорожье. В качестве альтернативных маршрутов предлагалось проехать через районы, подконтрольные союзным силам, или через территорию России.

При этом точную дату приезда инспекции до сих пор так и не удалось согласовать. Как заявил 23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС. Позднее генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси пояснил, что переговоры о дате визита не увенчались успехом, но стороны «очень близки к этому».

Пока ведутся переговоры, украинские войска ведут обстрелы в районе Запорожской АЭС. В частности, 25 августа за сутки территория станции была обстреляна 17 раз. Днем ранее в регионе зафиксировали 73 прилета со стороны вооруженных формирований Украины.