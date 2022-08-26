Один человек погиб в ДТП с лосем в Вологодской области
В Вологодской области один человек погиб в аварии с участием лося. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Инцидент произошел ранее в этот день на трассе Чекшино – Тотьма – Котлас –Куратово. Автомобиль врезался в лося, который вышел на дорогу. После столкновения машина вылетела в кювет и врезалась в деревья.
За рулем авто была 45-летняя женщина, ее госпитализировали. Погиб 55-летний пассажир.
В начале августа лось также попал под колеса автомобиля в Тверской области. Инцидент произошел в Осташковском округе на 113-м км автодороги Осташков – Торжок. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир.