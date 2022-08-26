Петербуржцам рассказали, как не отравиться лесными грибами

В петербургском управлении Роспотребнадзора в пятницу, 26 августа, рассказали о том, как не отравиться лесными грибами.

Как отмечает 78.ru, если на поверхности банки после ее вскрытия видна плесень — продукт нужно утилизировать. Его употребление может быть опасным для здоровья.

Консервированные грибы могут таить в себе еще одну опасность — ботулизм, который вызывают бактерии Clostridium botulinum. Чтобы обезопасить себя, нужно есть только термически обработанные консервированные грибы. При заготовке их лучше сушить или замораживать. Хранить их нужно только в холодильнике.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, ядовитый гриб необязательно будет иметь плохой запах. Так, например, бледная поганка пахнет грибами, но является смертельно ядовитой. В Роспотребнадзоре напомнили, что термическая обработка не уберет ядовитые токсины.

Также отмечается, что нельзя есть много грибов, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Собирать грибы не стоит в черте города и вдоль дорог, так как они впитывают в себя вредные вещества.

24 августа главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что в регионе в 2022 году зафиксировано три случая отравления грибами. Он напомнил, что опасными для здоровья человека могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они неправильно приготовлены.