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Петербуржцам рассказали, как не отравиться лесными грибами

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В петербургском управлении Роспотребнадзора в пятницу, 26 августа, рассказали о том, как не отравиться лесными грибами.

Как отмечает 78.ru, если на поверхности банки после ее вскрытия видна плесень — продукт нужно утилизировать. Его употребление может быть опасным для здоровья.

Консервированные грибы могут таить в себе еще одну опасность — ботулизм, который вызывают бактерии Clostridium botulinum. Чтобы обезопасить себя, нужно есть только термически обработанные консервированные грибы. При заготовке их лучше сушить или замораживать. Хранить их нужно только в холодильнике.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, ядовитый гриб необязательно будет иметь плохой запах. Так, например, бледная поганка пахнет грибами, но является смертельно ядовитой. В Роспотребнадзоре напомнили, что термическая обработка не уберет ядовитые токсины.

Также отмечается, что нельзя есть много грибов, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Собирать грибы не стоит в черте города и вдоль дорог, так как они впитывают в себя вредные вещества.

24 августа главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что в регионе в 2022 году зафиксировано три случая отравления грибами. Он напомнил, что опасными для здоровья человека могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они неправильно приготовлены.

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