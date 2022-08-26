Два жилых дома и автомобиль сгорели в Выксе
В городе Выкса Нижегородской области в результате пожара сгорели два жилых дома и автомобиль. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел вечером 25 августа на улице Лазо. Прибывшие спасатели обнаружили, что огнем объят жилой дом, сарай и соседнее жилое здание.
В результате возгорания дом площадью 175 кв. м был уничтожен. Также сгорел автомобиль, а соседнее жилое здание оказалось повреждено на площади 160 кв. м.
Пострадавших и погибших нет, пишет ИА «НьюсНН». В тушении были задействованы 26 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.