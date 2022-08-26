В пяти районах Петербурга с конца лета ограничат движение

В пяти районах Санкт-Петербурга с конца лета из-за ремонта ограничат или закроют дорожное движение. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

С 30 августа по 12 сентября будет ограничено движение на улице Котлякова от Автомобильной улицы до проспекта Стачек. С 28 по 29 августа ограничения введут на проспекте Ленина в Зеленогорске от Вокзальной улицы до улицы Героев.

С 30 августа по 8 сентября движение будет закрыто по Варфоломеевской улице от улицы Седова до Белевского проспекта.

С 29 августа по 7 октября будет недоступна для проезда Петроградская набережная от Гренадерского моста до улицы Чапаева, а также Казарменный переулок от Петроградской набережной до улицы Чапаева и улица Чапаева от Большой Монетной улицы до Казарменного переулка.

С 30 августа 2022 года по 29 мая 2023-го из-за работ по размещению пешеходной галереи ограничат движение на Роменской улице у дома 108 по Лиговскому проспекту.