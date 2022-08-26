Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Куйбышеву
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
В Бердянске система ПВО уничтожила два беспилотника
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
В Китае указали на изменение миропорядка после начала российской СВО
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Политика
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» экс-президента Туркмении
Мир
Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии
Сюжет:

Newsweek сообщил о гибели гражданина США на Украине

0
Фото: Global Look Press/Rick Mave
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журнал Newsweek со ссылкой на американский Госдепартамент 28 августа сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на Украине.

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев», — заявили в ведомстве.

Таким образом, Госдеп не стал предоставлять сведений о личности гражданина и обстоятельствах его гибели.

При этом ранее в этот день губернатор Приморья сообщил о ликвидации на Украине наемника из США. Он уточнил, что американца по имени Джошуа Алан Джонс ликвидировал приморский отряд «Тигр».

10 августа военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру.

С 24 февраля Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022