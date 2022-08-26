Newsweek сообщил о гибели гражданина США на Украине

Журнал Newsweek со ссылкой на американский Госдепартамент 28 августа сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на Украине.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев», — заявили в ведомстве.

Таким образом, Госдеп не стал предоставлять сведений о личности гражданина и обстоятельствах его гибели.

При этом ранее в этот день губернатор Приморья сообщил о ликвидации на Украине наемника из США. Он уточнил, что американца по имени Джошуа Алан Джонс ликвидировал приморский отряд «Тигр».

10 августа военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру.

С 24 февраля Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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