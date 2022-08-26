Консульский департамент МИДа сообщил о приостановке выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет за рубежом
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- Консульский департамент МИДа сообщил о приостановке выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет за рубежом
Консульский департамент МИД России сообщил о приостановке с 26 августа за границей приема заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет.
«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет)», — говорится в сообщении на сайте департамента.
Причиной приостановки биометрических загранпаспортов названы технические проблемы.
Паспорта сроком действия пять лет оформляются без изменений в установленном порядке, добавляется на консульском информационном портале.
Как отмечает «Газета.Ru», в России за первую половину 2022 года гражданам выдали почти вдвое больше загранпаспортов, чем за этот же период 2021 года. Пик оформления документов пришелся на март (553 тыс. человек), а с января по июнь оформили почти 2,5 млн загранпаспортов по сравнению с 1,7 млн в предыдущем году.
В январе в МВД сообщили, что бумажный паспорт гражданина России будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Однако выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.